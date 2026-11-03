Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich

Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gewann am Montag leicht hinzu.

So eröffnete der ATX moderat im Plus und fiel anschließend an die Nulllinie zurück. Im weiteren Verlauf konnte er dann jedoch wieder zulegen und verabschiedete sich 0,16 Prozent höher bei 6.430,27 Punkten.

Nach der Korrektur der Technologieaktien am Freitag stabilisierten sich die Märkte damit etwas. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit den Ausgang der US-Kongresswahlen am Dienstag abwarten. Unterstützt wurden die Märkte von einem deutlichen Ölpreisrückgang. Grund dafür ist ein Medienbericht über die diplomatischen Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran, die Sorgen vor einer baldigen Wiederaufnahme amerikanischer Militärangriffe dämpften.

DEUTSCHLAND

Zum Wochenstart griffen Anleger am deutschen Aktienmarkt zu.

So startete der DAX kaum verändert und konnte sich anschließend zunächst nicht zwischen Gewinnzone und Nulllinie entscheiden. Am Nachmittag ging es dann jedoch noch kräftiger aufwärts auf letztlich 25.981,09 Punkte (+0,63 Prozent).

Nach der kleinen Korrektur vom Freitag hat sich der DAX zum Wochenbeginn wieder stabilisiert. Die Ölpreise gingen nach einem Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran zurück. Gleichzeitig mahnten die anstehenden Zwischenwahlen in den USA am Dienstag sowie die am Montagabend nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Apple zur Vorsicht, sagten Händler.

In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex mit über 26.100 Punkten den höchsten Stand seit Anfang September erreicht und trotz des Rückschlags am Freitag ein Wochenplus von zweieinhalb Prozent eingefahren. Auch der Oktober war mit einem Zuwachs von zweieinhalb Prozent ein guter Börsenmonat.

Aufgrund der geringeren Technologielastigkeit im DAX sei in der vergangenen Handelswoche den deutschen Standardwerten etwas gelungen, was nicht oft gelinge: eine Abkopplung von der Entwicklung der US-Börsen, hieß es von der Fürst Fugger Privatbank. Eine kurzfristig höhere Volatilität sollte von den Marktteilnehmern eingeplant werden. "Wichtig wäre jetzt, dass die Phase um die Zwischenwahlen in den USA die übliche starke Wertentwicklung liefert."

Laut den Experten des Vermögensverwalters HQ Trust haben nach US-Zwischenwahlen oft gute Zeiten für Aktien begonnen. So habe der marktbreite US-Index S&P 500 seit 1928 in den zwölf Monaten danach im Schnitt um 12,4 Prozent zugelegt, mehr als doppelt so viel wie nach Präsidentschaftswahlen. "Verlor der Präsident seine Mehrheit im Repräsentantenhaus, fiel das Plus sogar noch höher aus."

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneins.

Der Dow Jones stieg bereits zum Handelsstart und baute seine Gewinne weiter aus. Letztlich ging er mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 51.987,05 Punkten aus dem Handel.

Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenso stärker, sackte dann aber bis in die Verlustzone ab. Hier stand zum Börsenschluss ein Minus von 1,07 Prozent auf 25.164,32 Punkte an der Kurstafel.

Die am Montag zunächst deutlich erholte US-Technologiebörse NASDAQ hat im Handelsverlauf merklich an Schwung verloren. Vor dem Wochenende war er mit negativen Geschäftsaussagen des Internetriesen Amazon und des Halbleiterherstellers Intel um rund dreieinhalb Prozent eingebrochen. Angesichts nachbörslich anstehender Apple-Zahlen und der Zwischenwahlen für das US-Parlament am Dienstag fand die Kaufbereitschaft trotz des Ölpreis-Rutsches damit schnell wieder Grenzen. Zudem berichtete das KI-Unternehmen Anthropic vor seinem Börsengang, seit Jahresbeginn einen Verlust von 104 Milliarden US-Dollar gemacht zu haben.

"Die Anleger scheinen bereit, nach den jüngsten Rückschlägen wieder selektiv Risiken einzugehen", kommentierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets die Entwicklung an den US-Börsen. "Ob daraus eine breitere Erholung entsteht, hängt allerdings massgeblich von den nächsten Unternehmenszahlen ab. Nach den jüngsten Enttäuschungen bei mehreren US-Technologiekonzernen dürfte insbesondere der Ausblick (von Apple) auf das wichtige Jahresendgeschäft genau unter die Lupe genommen werden."

ASIEN

Asiens Börsen finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Japan pausiert das Geschäft an den Finanzmärkten wegen eines Feiertags. Zuletzt schloss der Nikkei 225 am Montag mit einem Verlust von 0,33 Prozent bei 63.081,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (06:57 Uhr) um 1,37 Prozent auf 3.588,34 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zieht hingegen um 0,26 Prozent auf 23.455,20 Einheiten an.

Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich nach einer schwachen Vorgabe der Wall Street auch am Dienstag uneinheitlich. Hauptthemen sind die Quartalszahlen, vor allem aber der Ausblick von Apple und die Zwischenwahlen in den USA. Letztere könnten das Machtgefüge im Kongress verändern und Präsident Trump das Regieren schwerer machen.

Der iPhone-Hersteller hat für das wichtige Weihnachtsquartal niedrigere Bruttomargen prognostiziert angesichts steigender Kosten für Speicherchips. Der Ausblick verstärke die Bedenken hinsichtlich der Kosten und Rentabilität von Technologieinvestitionen, unter anderem in Künstliche Intelligenz.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX