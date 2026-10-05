HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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05.10.2026 11:04:00
5 Challenges David Ellison Faces as He Snags His Hollywood Prize
The tech scion has given his combination of Warner Bros. Discovery and Paramount a new name: Skydance. Now he must make tough decisions about news, movies, streaming, sports and debt.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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