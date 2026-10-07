FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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07.10.2026 20:10:25
6 Broken Bathrooms Force Flight to Make an Urgent Landing
An American Airlines flight was diverted to New York on Tuesday because of an “inadequate number of operational lavatories” — two, on a plane that normally has eight.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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