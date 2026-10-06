FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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06.10.2026 09:16:09
Flydubai attacker received flight training in New Zealand
Co-pilot has been interrogated by Israel’s Shin Bet under UAE-led investigation into alleged attempted hijackingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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