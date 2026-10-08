easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|
08.10.2026 14:54:56
EasyJet doubles winter flight cuts amid rising costs
Budget airline to scale back capacity by a further 700,000 seats to save on expensive fuelWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu easyJet plc
|
08.10.26
|EasyJet doubles winter flight cuts amid rising costs (Financial Times)
|
07.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
06.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
06.10.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine easyJet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
|
02.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
01.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
01.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
Analysen zu easyJet plc
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7,99
|0,15%
|Easyjet PLC (spons. ADRs)
|8,00
|1,27%
|FLIGHT HOLDINGS Inc.
|243,00
|7,05%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
|0,00%
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