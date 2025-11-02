BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
03.11.2025 00:00:00
6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)mehr Nachrichten
Analysen zu BioNTech (ADRs)mehr Analysen
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.