BioNTech Aktie

95,60EUR 0,80EUR 0,84%
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

22.08.2025 06:59:37

BioNTech (ADRs) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 110,77 		Abst. Kursziel*:
3,82%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 110,77 		Abst. Kursziel aktuell:
3,82%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

