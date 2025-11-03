CureVac Aktie

CureVac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P71U / ISIN: NL0015436031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 05:49:38

Biontech öffnet seine Bücher

MAINZ (dpa-AFX) - Nach der Verkündung mehrerer größerer Deals wird das Pharmaunternehmen Biontech (BioNTech (ADRs)) an diesem Montag frische Geschäftszahlen vorlegen. Äußern dürften sich die Mainzer bei der Vorlage der Daten zum dritten Quartal auch zum Fortschritt ihrer Studien zu gleich mehreren Krebsmedikamenten. Ziel des Unternehmens, das einst mit seinem Corona-Impfstoff bekannt und reich wurde, ist es, bis Ende 2025 in den USA einen ersten Zulassungsantrag in der Onkologie für eine Art Chemotherapie der nächsten Generation gegen Gebärmutterkrebs einzureichen.

Derweil schreitet die geplante Übernahme des einstigen Tübinger Konkurrenten CureVac voran. Hierfür hat inzwischen das Bundeskartellamt grünes Licht gegeben, das öffentliche Umtauschangebot läuft. Neben diesem Deal hatte Biontech im Juni eine Kooperation mit dem US-Konzern Bristol Myers Squibb angekündigt. Die beiden Unternehmen hatten sich auf eine gemeinsame globale Entwicklung und Kommerzialisierung eines Wirkstoffkandidaten geeinigt, wofür die Amerikaner reichlich Geld zahlen. Eine Vorabzahlung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar wurde im dritten Quartal erwartet./chs/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CureVacmehr Nachrichten

Analysen zu CureVacmehr Analysen

13.06.25 CureVac Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.24 CureVac Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CureVac 4,61 -0,04% CureVac

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen