CureVac Aktie
WKN DE: A2P71U / ISIN: NL0015436031
|
03.11.2025 05:49:38
Biontech öffnet seine Bücher
MAINZ (dpa-AFX) - Nach der Verkündung mehrerer größerer Deals wird das Pharmaunternehmen Biontech (BioNTech (ADRs)) an diesem Montag frische Geschäftszahlen vorlegen. Äußern dürften sich die Mainzer bei der Vorlage der Daten zum dritten Quartal auch zum Fortschritt ihrer Studien zu gleich mehreren Krebsmedikamenten. Ziel des Unternehmens, das einst mit seinem Corona-Impfstoff bekannt und reich wurde, ist es, bis Ende 2025 in den USA einen ersten Zulassungsantrag in der Onkologie für eine Art Chemotherapie der nächsten Generation gegen Gebärmutterkrebs einzureichen.
Derweil schreitet die geplante Übernahme des einstigen Tübinger Konkurrenten CureVac voran. Hierfür hat inzwischen das Bundeskartellamt grünes Licht gegeben, das öffentliche Umtauschangebot läuft. Neben diesem Deal hatte Biontech im Juni eine Kooperation mit dem US-Konzern Bristol Myers Squibb angekündigt. Die beiden Unternehmen hatten sich auf eine gemeinsame globale Entwicklung und Kommerzialisierung eines Wirkstoffkandidaten geeinigt, wofür die Amerikaner reichlich Geld zahlen. Eine Vorabzahlung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar wurde im dritten Quartal erwartet./chs/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CureVacmehr Nachrichten
Analysen zu CureVacmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|CureVac
|4,61
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.