AbbVie Aktie

AbbVie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 13:52:01

AbbVie Q1 Profit Drops

(RTTNews) - AbbVie (ABBV) released earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $695 million, or $0.39 per share. This compares with $1.28 billion, or $0.72 per share, last year.

Excluding items, AbbVie reported adjusted earnings of $4.71 billion or $2.65 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.5% to $15.01 billion from $13.34 billion last year.

AbbVie earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $695 Mln. vs. $1.28 Bln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.72 last year. -Revenue: $15.01 Bln vs. $13.34 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 14.08 To $ 14.28

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AbbVie Inc

mehr Nachrichten