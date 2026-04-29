AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
29.04.2026 13:52:01
AbbVie Q1 Profit Drops
(RTTNews) - AbbVie (ABBV) released earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $695 million, or $0.39 per share. This compares with $1.28 billion, or $0.72 per share, last year.
Excluding items, AbbVie reported adjusted earnings of $4.71 billion or $2.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.5% to $15.01 billion from $13.34 billion last year.
AbbVie earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $695 Mln. vs. $1.28 Bln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.72 last year. -Revenue: $15.01 Bln vs. $13.34 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 14.08 To $ 14.28
