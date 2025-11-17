Absolute Clean Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Absolute Clean Energy lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,02 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Absolute Clean Energy 0,010 THB je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,29 Prozent auf 1,66 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Absolute Clean Energy 1,73 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at