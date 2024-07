Addiko Bank-Aktie zieht kräftig an: Slowenische NLB stockt Übernahmeangebot für Addiko Bank auf

Das neue Angebot lautet auf 22,00 Euro je Aktie cum Dividende, nachdem sie zuvor 20 Euro geboten hatte. Das teilte die NLB am Montagabend mit. Die Steigerung des Angebotspreises um 10 Prozent entspreche einem Aufschlag von 15,8 Prozent gegenüber dem Börsenschlusskurs vom 14. Mai 2024, dem letzten Handelstag vor Ankündigung der Offerte seitens der NLB.

"Die NLB ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Übernahme von Addiko unsere Ambitionen in den Bereichen Verbraucher- und KMU-Finanzierung sowie Digitalisierung beschleunigen und gleichzeitig einen indirekten Zugang zu Kroatien ermöglichen würde", sagte der NLB-CEO, Blaž Brodnjak, laut Aussendung.

NLB strebt eine "bedeutende Mehrheitsbeteiligung" an der Addiko Bank an. Als Mindestannahmeschwelle wurden 75 Prozent der Addiko-Aktien festgelegt. Das Angebot läuft bis zum 16. August.

Ebenfalls im Rennen um die Addiko Bank ist die serbische Agri Europe Cyprus, die dem serbischen Geschäftsmann Miodrag Kostic zugerechnet wird. Diese besitzt bereits 10 Prozent an der Addiko Bank und will mit ihrem Angebot weitere 17 Prozent erwerben. Agri Europe bietet aktuell 16,24 Euro je Addiko-Aktie an. Das Angebot läuft ebenfalls bis zum 16. August.

In Wien verteuern sich die Papiere der Addiko Bank am Dienstag zeitweise um 5,61 Prozent auf 20,70 Euro.

