Adtran Networks fühlt Auswirkungen von schwacher Nachfrage - Aktie dennoch leicht im Plus

Das weiterhin unsichere makroökonomische Umfeld sowie der erhöhte Abbau von Lagerbeständen wirkten sich negativ auf das Investitionsverhalten der Kunden aus, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. So sei der Umsatz des zweiten Quartals gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36,4 Prozent auf rund 108,2 Millionen Euro eingebrochen.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) rutschte von plus 12,1 Millionen Euro im Vorjahr auf nun minus 2,5 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 0,8 Millionen Euro - im Jahr zuvor hatte Adtran Networks noch einen Gewinn von 3,3 Millionen Euro ausgewiesen.

Auch der US-Mutterkonzern ADTRAN Holdings machte das konjunkturelle Umfeld zu schaffen. Im zweiten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 31 Prozent auf 226 Millionen US-Dollar (gut 206 Mio Euro) zurück, wie das Unternehmen ebenfalls am Dienstag mitteilte. Den Verlust weitete der Konzern von 39,1 Millionen auf 49,9 Millionen Dollar aus.

Die Adtran Networks-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,52 Prozent höher bei 19,28 Euro.

