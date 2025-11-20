SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch am Donnerstagmorgen aufwärts.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,84 Prozent stärker bei 16 089,66 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 78,966 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,975 Prozent höher bei 16 111,18 Punkten, nach 15 955,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 124,41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 089,66 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0,342 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, lag der SDAX noch bei 17 100,59 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Stand von 17 015,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 221,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,86 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell grenke (+ 6,29 Prozent auf 13,86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,25 Prozent auf 36,10 EUR), JENOPTIK (+ 2,97 Prozent auf 19,74 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,97 Prozent auf 93,70 EUR) und Mutares (+ 2,73 Prozent auf 26,30 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Verve Group (-2,26 Prozent auf 1,60 EUR), STRATEC SE (-1,14 Prozent auf 19,92 EUR), Amadeus Fire (-1,10 Prozent auf 49,65 EUR), Adtran Networks SE (-0,92 Prozent auf 21,50 EUR) und NORMA Group SE (-0,78 Prozent auf 12,70 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 132 200 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,095 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

