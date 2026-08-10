Aecom Technology Aktie
WKN DE: A0MMEV / ISIN: US00766T1007
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11.08.2026 00:49:53
AECOM Posts Q3 Loss
(RTTNews) - AECOM (ACM) on Monday reported a third-quarter net loss, compared to a profit last year, hurt by a charge tied to a Construction Management project.
Revenue fell 14% to $3.59 billion from $4.18 billion a year earlier, while the company posted a net loss attributable to AECOM of $86.7 million, or $0.67 per share, compared with net income of $131.0 million, or $0.98 per share, in the prior-year quarter.
The quarter included the $337 million pre-tax charge, which reflected higher projected costs to complete a Construction Management project.
AECOM now expects fiscal 2026 adjusted earnings per share of $3.95-$4.15 and adjusted EBITDA of $935-$965 million.
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