Aether Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aether Industries hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 4,86 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aether Industries 3,27 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,17 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 4,10 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,87 Milliarden INR gerechnet.

