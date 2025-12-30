WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
30.12.2025 14:11:19
AFCON offers hope after World Cup heartbreak
Several established African teams ,like Nigeria, did not qualify for World Cup 2026 despite an expanded format. The Africa Cup of Nations, which begins this weekend, offers a different challenge and a chance to build.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Aktien in diesem Artikel
|HOPE INC.
|207,00
|0,00%
|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|3 095,00
|-0,48%