Affirm Holdings Aktie

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WKN DE: A2QL1G / ISIN: US00827B1061

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07.11.2026 14:10:52

Affirm: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its first-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Affirm (NASDAQ:AFRM) raised its full-year growth floor to at least 30% and discussed expanding its automated risk-scoring technology. The buy now, pay later provider, which lets shoppers split purchases into installment payments, continues to gain market share in digital commerce by underwriting loans in real time. Expanding into artificial intelligence integrations and offline merchant software strengthens its long-term competitive position. Three takeaways from the call stand out.

Affirm deployed an automated underwriting model built on transformer artificial intelligence architecture, which evaluates subtle repayment patterns without human intervention. The upgraded system allows the platform to approve 2% to 3% more borrowers with zero incremental credit losses.

The company raised its full-year volume targets after expanding transaction activity in the first quarter. Management expects to maintain this trajectory long term because Affirm currently accounts for under 4% of total domestic e-commerce transactions.

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