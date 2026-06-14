Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
14.06.2026 20:21:09
After Buzzy IPO, Figma Stock Just Had a $50 Billion Wipeout
This article After Buzzy IPO, Figma Stock Just Had a $50 Billion Wipeout originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Figma
|
15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.02.26
|Figma-Aktie höher: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert (finanzen.at)
|
18.02.26
|Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Figma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)