AGCO Aktie
WKN: 888282 / ISIN: US0010841023
|
31.10.2025 13:16:45
AGCO Corp Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - AGCO Corp (AGCO) announced earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $305.7 million, or $4.09 per share. This compares with $30.0 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, AGCO Corp reported adjusted earnings of $101.4 million or $1.35 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.22 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 4.7% to $2.476 billion from $2.599 billion last year.
AGCO Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $305.7 Mln. vs. $30.0 Mln. last year. -EPS: $4.09 vs. $0.40 last year. -Revenue: $2.476 Bln vs. $2.599 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGCO Corp.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: AGCO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|Erste Schätzungen: AGCO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: AGCO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25