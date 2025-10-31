AGCO Aktie

AGCO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888282 / ISIN: US0010841023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 13:16:45

AGCO Corp Q3 Profit Increases, Beats Estimates

(RTTNews) - AGCO Corp (AGCO) announced earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.

The company's earnings totaled $305.7 million, or $4.09 per share. This compares with $30.0 million, or $0.40 per share, last year.

Excluding items, AGCO Corp reported adjusted earnings of $101.4 million or $1.35 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $1.22 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 4.7% to $2.476 billion from $2.599 billion last year.

AGCO Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $305.7 Mln. vs. $30.0 Mln. last year. -EPS: $4.09 vs. $0.40 last year. -Revenue: $2.476 Bln vs. $2.599 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AGCO Corp.mehr Nachrichten