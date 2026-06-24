AGF Management Aktie
WKN: 861655 / ISIN: CA0010921058
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24.06.2026 17:54:29
AGF Management Q2 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu AGF Management Ltd. (B) Non-Voting
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23.06.26
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09.06.26
|Erste Schätzungen: AGF Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: AGF Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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26.01.26
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Analysen zu AGF Management Ltd. (B) Non-Voting
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