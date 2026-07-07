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WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006

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07.07.2026 21:07:20

AI drones made in Germany see duty on Ukraine's front line

The German defense company Helsing is supplying combat drones to Ukraine and will soon provide them to the German army. How effective are they on the front line? DW joined a Ukrainian combat mission to find out.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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