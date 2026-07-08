LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
|
08.07.2026 17:19:20
AI drones made in Germany see duty on Ukraine's front line
The German defense company Helsing is supplying combat drones to Ukraine and will soon provide them to the German army. How effective are they on the front line? DW joined a Ukrainian combat mission to find out.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!