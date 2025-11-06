Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
06.11.2025 23:20:54
Airbnb Shares Climb After Mixed Q3 Earnings: EPS Miss, Revenues Beat
This article Airbnb Shares Climb After Mixed Q3 Earnings: EPS Miss, Revenues Beat originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbnbmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
31.10.25
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.10.25
|Italy considers increasing taxes on Airbnb-style rentals (Financial Times)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Airbnb verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.10.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
14.10.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Airbnbmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|105,36
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.