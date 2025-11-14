Airgain: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Airgain hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Airgain hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,92 Prozent auf 14,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at