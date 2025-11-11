Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 10:27:39

AKTIE IM FOKUS: Adyen führt EuroStoxx 50 an - JPMorgan: vorsichtige Ziele helfen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Auf die Veröffentlichung mittelfristiger Geschäftsziele von Adyen (Adyen BV Parts Sociales) hat der Kurs am Dienstag mit Gewinnen reagiert. Am Vormittag stiegen die Papiere an der Euronext (Euronext NV) um gut vier Prozent auf 1.411 Euro. Sie führten den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 an. Am Mittag findet zudem ein Kapitalmarkttag des Zahlungsdienstleisters statt, erste mittelfristige Ziele gab es aber schon am Morgen.

Die vorsichtige Prognose für den Umsatz liege etwas unter der aktuellen Konsensschätzung für 2027 und leicht über der für 2028, schrieb Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan. Und auch das Margenziel für 2028 liege eher unterm Konsens. Einige Anleger könnten enttäuscht sein; allerdings erschienen die Ziele auch ein wenig als "Reset". Das Unternehmen habe nun aber die Chance, die eigenen Ziele zu übertreffen./bek/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten