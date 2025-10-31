EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit der Adyen BV Parts Sociales-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Adyen BV Parts Sociales-Papier bei 1 447,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,691 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 1 516,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 047,60 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,76 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Adyen BV Parts Sociales betrug jüngst 47,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at