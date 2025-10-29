Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|
29.10.2025 21:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1860 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1835 auf 1860 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends blieben robust./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
