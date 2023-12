AKTIE IM FOKUS: Studiendaten belasten Pharma-Schwergewicht Eli Lilly

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktuelle Daten zum Abnehmmittel Zepbound (Tirzepatide) haben den in diesem Jahr bislang stark gelaufenen Aktien von Eli Lilly (Eli Lilly and) am Montag zugesetzt. Die Aktien gaben im freundlichen Gesamtmarkt zuletzt um 2,5 Prozent auf 582,95 US-Dollar nach und fielen damit unter die gleitende 50-Tage-Linie. Diese signalisiert den mittelfristigen Trend und verläuft derzeit bei etwas über 585 Dollar.

Börsianern zufolge belasteten neue Studiendaten des Pharmaunternehmens in der Fachzeitschrift Jama (Journal of the American Medical Association). Sie zeigten, dass übergewichtige, aber nicht an Diabetes Typ 2 erkrankte Patienten, die das Mittel abgesetzt hatten, nach einer gewissen Zeit wieder zunahmen.

Die Aktie von Eli Lilly ist allerdings seit Jahresbeginn sehr stark gelaufen und hatte erst Mitte Oktober bei knapp unter 630 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht. Im bisherigen Jahr beträgt das Kursplus aktuell fast 60 Prozent. Mit einem Börsenwert von knapp 570 Milliarden Dollar (530 Mrd Euro) ist Eli Lilly der inzwischen wertvollste Pharmakonzern im breiten US-Index S&P 500 und nimmt unter all den dort notierten Unternehmen Platz neun ein.

Der dänische Rivale Novo Nordisk ist das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas. Er bringt im Vergleich rund 3 Billionen dänische Kronen auf die Waage. Das sind umgerechnet 405 Milliarden Euro oder rund 436 Milliarden Dollar./ck/men