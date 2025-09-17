Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
17.09.2025 08:19:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Eli Lilly auf 'Hold' - Ziel runter auf 830 Dollar
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Eli Lilly von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 970 auf 830 US-Dollar gesenkt. Die Aktie des Pharmakonzerns habe den Anlegern in den vergangenen fünf Jahren im Branchenvergleich spektakuläre Erträge beschert, schrieb Kerry Holford in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Doch der Aufwärtszyklus bei der Behandlung von Fettleibigkeit habe einen Höhepunkt erreicht und die Konsensschätzungen für das Unternehmen erschienen zu hoch. Anstelle von Eli Lilly ist nun Konkurrent Novo Nordisk sein bevorzugter Titel in diesem Bereich./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
