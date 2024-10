AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp springen hoch - Verluste im Oktober kompensiert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Veräußerung in Indien hat die 2024 im MDAX weit abgeschlagenen Aktien von thyssenkrupp am Freitagnachmittag befeuert. Im späten Xetra-Handel stiegen sie um 8,9 Prozent auf 3,46 Euro und ließen damit die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend hinter sich. Seit Jahresanfang haben sie aber noch immer 45 Prozent verloren und liegen im Index der mittelgroßen Börsenwerte auf dem vorletzten Platz.

Die schwächelnde Stahltochter von Thyssenkrupp trennt sich von ihrem Elektrobandgeschäft in Indien. So soll die Gesellschaft Thyssenkrupp Electrical Steel India Private Ltd an ein indisch-japanisches Konsortium aus JSW Steel Limited und JFE Steel verkauft werden. Der Preis liegt bei rund 440 Millionen Euro./ajx/he