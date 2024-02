Aktien-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Deutsche Börse-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Quartalszahlen von 183 auf 194 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Bathurst erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Umsatz in diesem und im nächsten Jahr leicht. Etwas stärker schraubte er die Prognosen für das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers 2024 und 2025 nach oben.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 17:35 Uhr um 0,3 Prozent auf 187,10 EUR nach. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 3,69 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 237 636 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte das Papier um 0,3 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 präsentieren.

