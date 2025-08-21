Deutsche Börse Aktie

257,70EUR -1,70EUR -0,66%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

21.08.2025 19:38:32

Deutsche Börse Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Analyst Ben Bathurst aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber nach den Zahlen des zweiten Quartals. Zudem habe er nun auch die aktuellen Handelsvolumina im dritten Quartal berücksichtigt, schrieb er. Damit sei er vorsichtiger geworden, was das laufende Jahresviertel betreffe./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
257,70 € 		Abst. Kursziel*:
-8,81%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
257,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,81%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

