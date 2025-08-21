NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Analyst Ben Bathurst aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber nach den Zahlen des zweiten Quartals. Zudem habe er nun auch die aktuellen Handelsvolumina im dritten Quartal berücksichtigt, schrieb er. Damit sei er vorsichtiger geworden, was das laufende Jahresviertel betreffe./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:45 / EDT





