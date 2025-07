Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet BASF-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorab veröffentlichten Eckzahlen zum zweiten Quartal hätten etwas unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Obwohl der Chemiekonzern seine Jahresgewinnprognose deutlich nach unten korrigiert habe, nehme er nur geringfügige Änderungen vor, da er bereits mit einer Gewinnwarnung gerechnet habe. Seine Kurszielsenkung basiere auf den angepassten Schätzungen.

Um 12:06 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 43,18 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 4,21 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 950 143 Stück gehandelt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 7,1 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen.

