Aktien New York: Dow im Minus und schwache Tech-Werte - Sinkende Zinshoffnungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Schwindende Hoffnungen auf rasch sinkende Leitzinsen in den USA und Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China haben die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte belastet. Vor allem die zinssensibleren Technologiewerte an der Nasdaq stehen unter Verkaufsdruck. Hinzu kommen die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. Im Fokus stehen zudem frische US-Konjunkturdaten.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel am Mittwoch im frühen Handel um 0,14 Prozent auf 37 310,49 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,64 Prozent auf 4735,61 Zähler abwärts. Der technologielastige NASDAQ 100 sackte um 1,28 Prozent auf 16 614,44 Punkte ab./edh/he