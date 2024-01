Aktien New York Schluss: Indizes erreichen dank Tech-Rally erneut Rekordhochs

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes ihre Rekordjagd mit angezogener Handbremse fortgesetzt. Sowohl der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) als auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100 hatten am Montag erneut Höchststände erklommen, legten am Ende aber nur noch mäßig zu. Die Kursrally im Technologie-Sektor stützte abermals.

Der Dow stieg um 0,36 Prozent auf 38 001,81 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 4850,43 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,09 Prozent auf 17 330,38 Punkte.

Die Kurse im Techsektor wurden zuletzt vor allem durch positive Unternehmensberichte und den Hype rund um Künstliche Intelligenz beflügelt. Zudem erholten sich die Börsen wegen robuster Wirtschaftsdaten, hieß es von Marktteilnehmern. Hiervon stehen in der neuen Handelswoche einige wichtige Termine auf der Agenda./la/he