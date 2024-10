Aktien New York Schluss: Klare Verluste - Chiptitel ziehen Nasdaq runter

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist es nach den jüngsten Rekorden am Dienstag bergab gegangen. Der Dow Jones Industrial stellte zwar direkt zu Handelsbeginn einen Rekord auf, rutschte dann aber schnell ins Minus und schloss 0,75 Prozent tiefer mit 42.740,42 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 blieb anfangs nur minimal unter seiner Bestmarke vom Wochenbeginn und weitete dann seine Verluste mit letztlich 5.815,26 Punkten auf 0,76 Prozent aus. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es angesichts schwacher Halbleiterwerte sogar um 1,37 Prozent auf 20.159,83 Punkte bergab, womit er seinem Rekordhoch aus dem Sommer weiter hinterher hinkt.

Im Fokus der Anleger stand am Dienstag die angelaufene Unternehmensberichtssaison. Nach den überzeugenden Quartalszahlen, die JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und andere Banken vor dem Wochenende veröffentlicht hatten, legten nun mit Goldman Sachs, Bank of America und Citigroup weitere wichtige Finanzhäuser ihre Zwischenberichte vor. Zudem informierten der Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) und der Krankenversicherer UnitedHealth über ihre Geschäftsentwicklung./gl/he