26.11.2025 19:52:38

Aktien New York: Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten haben der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,79 Prozent auf 47.484 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,78 Prozent auf 6.818 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100 gewann 0,89 Prozent auf 25.240 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

An der Spitze des S&P 500 kletterten die Aktien des Index-Neulings Robinhood um 10,5 Prozent nach oben. Am Markt kam gut an, dass der Online-Broker zusammen mit dem Finanzunternehmen Susquehanna die Mehrheit an der Derivatebörse LedgerX übernimmt.

Für Oracle ging es um gut vier Prozent nach oben. Der Softwarekonzern erhalte aktuell wenig oder gar keine Anerkennung für seine Aktivitäten rund um Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Brad Zelnick von Deutsche Bank Research.

Die Anteilscheine von Autodesk stiegen um 3,5 Prozent. Dieses Softwareunternehmen punktete mit seinen Quartalszahlen. Deutsche Bank Research sah sie deutlich über den Erwartungen. Analyst Bhavian Shah stufte die Aktien daraufhin hoch und rät nun zum Kauf.

Durchwachsene Nachrichten kamen aus dem Hardware-Sektor. Die Papiere von Dell (Dell Technologies) gewannen gut sechs Prozent, nachdem das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt und sein Absatzziel für KI-Server angehoben hatte. Dagegen büßten die Titel von HP Inc (HP) fast zwei Prozent ein. Der Dell-Branchenkollege enttäuschte mit seinem Ergebnisausblick.

Mit Urban Outfitters überzeugte ein weiterer Einzelhändler mit einer starken Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen hatte einen Umsatz- und Ergebnisanstieg für das vergangene Quartal berichtet. Zur Wochenmitte schnellten die Anteilscheine um zwölf Prozent in die Höhe und näherten sich damit ihrer Rekordmarke aus dem August. Am Dienstag hatten bereits Kohl's (Kohls) und Abercrombie & Fitch (AbercrombieFitch) die Anleger mit einer Anhebung ihrer Ziele euphorisiert./la/he

