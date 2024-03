Aktien Schweiz auf weiterem Jahreshoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch im Verlauf ein weiteres Jahreshoch markiert. Allerdings fehlten Anschlusskäufe, und Anleger neigten zu Gewinnmitnahmen. Angesichts der drohenden Verschiebung fest eingepreister Zinssenkungen in den USA stehe der jüngste Höhenflug der Börsen auf wackeligen Beinen, hieß es. Andererseits wirke der große Verfall an der Eurex am kommenden Freitag trendverlängernd, so andere Stimmen. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.790 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,4 (zuvor: 22,29) Millionen Aktien.

Bankentitel setzten ihre europaweite Outperformance fort - gestützt von hohen Ausschüttungen und einem angehobenen Sparziel der BNP Paribas. In der Schweiz rückten UBS um 0,5 Prozent auf ein weiteres Mehrjahreshoch vor. Die Aussicht auf einen längeren Zeitraum mit höheren Zinsen stützte im Versicherungssektor Swiss Re (+1,2%) und Swiss Life (+1,0%). Zudem legte Swiss Re die Dividende auf 6,80 US-Dollar je Aktie fest.

An der SMI-Spitze standen Lonza (+2,8%) nach zuletzt positiven Geschäftszahlen im Sektor. Dagegen ging es für Geberit um 2,1 Prozent nach unten. Dem Sanitärspezialist wurden zwar "solide" Geschäftszahlen attestiert, gleichwohl wurde das Nettoergebnis von Steuereffekten belastet. Zudem konnte die Dividende nicht alle Börsianer überzeugen. Die Citi-Analysten strichen bei Sandoz den Ausblick positiv heraus. Der Kurs stieg um 3,2 Prozent.

Unter den Nebenwerten erholten sich Stadler Rail (+0,4%) im Verlauf deutlich. Der Ausblick lese sich optimistisch, hieß es mit Blick auf den Geschäftsberichts. Peach Property (+11,7%) gab die Zeichnung von 1,93 Millionen neuer Aktien durch bestehende Ankeraktionäre bekannt. Dieser signalisierten damit ihre Unterstützung für die Strategie des Unternehmens, hieß es.

Beim geplanten Börsengang von Galderma könnte die Marktkapitalisierung zwischen 11,8 Milliarden und 12,6 Milliarden Franken liegen. Die Annahmen basierten auf der Preisspanne der Aktien zwischen 49 und 53 Franken pro Stück.

March 13, 2024 12:43 ET (16:43 GMT)