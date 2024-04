Aktien Schweiz etwas fester - Defensive Index-Schwergewichte stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Damit entwickelte sich der SMI besser als die meisten anderen Indizes in Europa. Vor allem die defensiven Index-Schwergewichte Nestle, Roche und Novartis waren gesucht und gewannen bis zu 2,1 Prozent. Die Meldungen über Explosionen nahe der iranischen Stadt Isfahan schürten Sorgen vor einem weiteren Drehen an der Eskalationsspirale im Nahen Osten. Der weiter schwelende Konflikt sorgte für Zurückhaltung bei den Investoren. Zumal sich die Entwicklung am Wochenende weiter zuspitzen könnte.

Der SMI verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 11.296 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 27,79 (zuvor: 22,91) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten ging es für die ABB-Aktie nach dem deutlichen Vortagesplus um weitere 0,7 Prozent nach oben. Hier stützten positive Analysten-Kommentare. ABB habe solide Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, darunter einen beeindruckenden Free Cashflow, so die Analysten von RBC. Das Management sei optimistisch für das zweite Quartal und habe die Margenprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Die Luxusgüter-Werte Richemont (-0,8%) und Swatch (-0,9%) verzeichneten neuerliche Abgaben. Hier belasteten weiter die Daten zu den Schweizer Uhren-Exporten vom Vortag. Die Gesamtexporte von Uhren waren im März gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 16 Prozent auf 2 Milliarden Franken gefallen, was vor allem auf die starken Rückgänge in China und Hongkong zurückzuführen war.

