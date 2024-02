Aktien Schweiz etwas leichter - UBS-Aktie erneut mit Abgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte den Handel beendet. Erneut bremsten Abgaben in der UBS-Aktie den Gesamtmarkt. Nach dem kräftigen Abschlag vom Vortag ging es für die Papiere um weitere 2,7 Prozent nach unten, womit sie den schwächsten Wert im SMI stellten. Die Aufwendungen für die Integration der Credit Suisse und Verluste aus der Beteiligung am Börsenbetreiber Six hatten der UBS im vierten Quartal einen Verlust beschert.

Die Stimmung für Aktien sei übergeordnet aber unverändert gut, für die Einzelwerte liefere die Berichtssaison die Impulse, hieß es. Störfeuer von der internationalen Nachrichtenlage gebe es keine. Zudem habe sich der Markt nun damit abgefunden, dass sich der Beginn der Zinssenkungen der Notenbanken weiter nach hinten verschieben dürfte, so ein Beobachter.

Der SMI reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 11.210 Punkte und schloss damit nur knapp über seinem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 26,70 (zuvor: 28,15) Millionen Aktien.

Auch die Abgaben bei den Index-Schwergewichten Nestle (-0,8%) und Roche (-1,0%) drückten auf das Sentiment. Unternehmensmeldungen waren dagegen dünn gesät. Die Holcim-Aktie verbesserte sich gegen den Trend um 0,2 Prozent. Der Baustoffproduzent kauft in Deutschland zu und übernimmt nach eigenen Angaben Zinco, einen Anbieter von Dachbegrünungs- und Solarsystemen. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

February 07, 2024 11:50 ET (16:50 GMT)