Aktien Schweiz mit leichten Abgaben - US-Arbeitsmarktdaten stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit leichten Abgaben beendet. Nach einem zunächst deutlichen Minus erholten sich die europäischen Börsen wieder. Den positiven Impuls lieferten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA, deren Rückgang belegte, dass sich der US-Arbeitsmarkt in einer nicht so schwachen Verfassung befindet, wie die jüngsten Payrolls vermuten ließen. Die Volatilität an den Märkten blieb aber hoch.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.827 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,68 (zuvor: 20,61) Millionen Aktien.

Bei den defensiven Schwergewichten im SMI verzeichneten Roche ein Plus von 0,5 Prozent. Novartis hinkten indessen mit Abschlägen von 0,7 Prozent deutlich hinterher. Die Aktie des Lebensmittelriesen Nestle gab leicht um 0,2 Prozent nach.

Tagessieger waren Swiss Re und ABB mit Aufschlägen von jeweils 0,6 Prozent.

Zurich Insurance hat im ersten Halbjahr dank einer starken Leistung in allen Geschäftsbereichen die Markterwartungen übertroffen und macht nach eigenen Angaben solide Fortschritte auf dem Weg, alle Finanzziele für die Jahre 2023 bis 2025 zu übertreffen. Der Nettogewinn stieg auf 3,03 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2,49 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Aktie gab dennoch um 1,3 Prozent nach. Hier dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben. Deutlichere Verluste verzeichneten auch Kühne & Nagel (-1,2%).

Im breiteren Markt fielen Sandoz nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 2,2 Prozent. Die Aktien reagierten mit Enttäuschung darauf, dass nur die Umsatzprognose leicht erhöht wurde. Das Margenziel für das Kern-EBITDA 2024 wurde bestätigt. Marktteilnehmer verwiesen auch hier auf Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie zuletzt deutlich zugelegt hat.

August 08, 2024 11:49 ET (15:49 GMT)