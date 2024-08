Aktien-Tipp Merck-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA von 178 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston betonte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die starke Entwicklung der Electronics-Sparte im zweiten Quartal. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe eine Wachstumswende für Halbleitermaterialien signalisiert.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Merck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:54 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 160,75 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 15,09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 54 167 Merck-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 13,2 Prozent. Voraussichtlich am 14.11.2024 wird Merck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

