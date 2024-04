Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Bayer-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer in einem Ausblick auf den Quartalsbericht mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit eher mauen Ergebnissen, insbesondere im Agrarbereich. Dennoch dürften die Leverkusener bei ihren Jahreszielen bleiben können.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:18 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 27,19 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 6,68 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 826 962 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2024 um 19,2 Prozent nach. Die Quartalsbilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet.

