Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Sartorius vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Diese sollten am Markt gut ankommen, vermutete Analyst Matthew Weston in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Positiv sei vor allem das Abschneiden des Pharma- und Laborzulieferers im Segment Bioprozesstechnik (BPS).

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Sartorius vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 200,60 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 50,55 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 137 713 Stück. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2025 um 6,5 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 06:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.