Aktien von UniCredit, Credit Agricole und Banco BPM tiefer: Offerte für BPM startet Ende April

Wie die italienische Bank mitteilte, hat die Finanzmarktaufsicht Consob das Angebotsdokument genehmigt. Die Angebotsfrist soll am 28. April beginnen und am 23. Juni enden.

UniCredit will BPM für gut 10 Milliarden Euro übernehmen. BPM hat das Angebot mit der Begründung zurückgewiesen, das Unternehmen werde unterbewertet. Unicredit hatte Anfang der Woche die Genehmigungen von EZB und italienischer Notenbank erhalten.

Credit Agricole darf Anteil an italienischer Bank BPM erhöhen

Credit Agricole darf bei Banco BPM aufstocken. Wie die französische Bank mitteilte, hat sie die Erlaubnis der Europäischen Zentralbank erhalten, ihre Anteile an der italienischen Bank auf bis zu 19,9 Prozent zu erhöhen. Unicredit will BPM für 10 Milliarden Euro übernehmen.

Credit Agricole hält derzeit 9,9 Prozent an BPM über Finanzinstrumente. Die Bank will die Optionen ausüben, und ihren Anteil auf 19,8 Prozent erhöhen. Credit Agricole hatte deutlich gemacht, dass sie kein Übernahmeangebot für BPM plant.

Unicredit hatte kurz zuvor mitgeteilt, die Genehmigung für das Angebotsdokument für BPM von der italienischen Finanzmarktaufsicht Consob erhalten zu haben. Die Offerte soll Ende April beginnen.

Die UniCredit-Aktie notiert an der EURONEXT in Milan zeitweise 1,20 Prozent tiefer bei 52,04 Euro, während die Banco BPM-Titel 0,57 Prozent auf 9,49 Euro verlieren. Dagegen zeigen sich die Papiere von Credit Agricole an der EURONEXT Paris derweil 0,50 Prozent im Minus bei 16,93 Euro.

DOW JONES