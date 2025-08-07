Commerzbank Aktie

33,05EUR 1,28EUR 4,03%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

07.08.2025 14:24:08

Commerzbank Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Benjamin Goy attestierte dem Bankhaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gutes zweites Quartal. Er verwies außerdem auf das angehobene Ziel für den diesjährigen Nettogewinn. Grundlage dafür sei das erwartungsgemäß angehobene Ziel für den Zinsüberschuss./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Buy
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,90 € 		Abst. Kursziel*:
0,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,15%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

