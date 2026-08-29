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29.08.2026 09:00:00

Aktienanalysen der Woche: NVIDIA, CrowdStrike & Walmart

Kolumne
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Drei Aktien drei völlig unterschiedliche Branchen – und drei außergewöhnliche Storys die Anleger derzeit elektrisieren

Aktienanalysen der Woche: NVIDIA, CrowdStrike & Walmart


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Die Berichtssaison liefert neue Rekorde, heftige Kursreaktionen und gleich mehrere spannende Chancen für Anleger. NVIDIA setzt im KI-Boom erneut Maßstäbe: Der Quartalsumsatz steigt auf 96,2 Milliarden US-Dollar und damit auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes, während der Nettogewinn auf knapp 60 Milliarden Dollar klettert. Gleichzeitig stellt der Konzern für das laufende Quartal bereits 108 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. NVIDIA entwickelt sich dabei immer stärker vom reinen Chipanbieter zum Komplettanbieter für die weltweite KI-Infrastruktur. Doch nach der gewaltigen Rallye stellt sich die entscheidende Frage: Kann das Wachstum die inzwischen enormen Erwartungen weiterhin übertreffen?


Auch CrowdStrike sorgt nach seinen jüngsten Zahlen für ein Ausrufezeichen. Die Aktie reagiert mit einem kräftigen Kurssprung auf starkes Wachstum, einen Rekord beim Netto-Neu-ARR und einen angehobenen Jahresausblick. Gleichzeitig gewinnt künstliche Intelligenz auch im Cybersecurity-Markt massiv an Bedeutung. Mit der Falcon-Plattform, Agentic-AI-Funktionen und Lösungen zum Schutz von KI-Modellen versucht CrowdStrike, sich als zentrale Sicherheitsplattform für die nächste Generation der Unternehmens-IT zu etablieren. Das Wachstum überzeugt – doch nach dem deutlichen Kursanstieg rückt nun auch die Bewertung wieder stärker in den Fokus.


Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei Walmart. Trotz steigender Umsätze und eines besser als erwarteten bereinigten Gewinns bricht die Aktie nach den Zahlen zeitweise um rund neun Prozent ein. Anleger reagieren vor allem auf das schwächere Wachstum im wichtigen US-Geschäft und einen vorsichtigen kurzfristigen Ausblick. Gleichzeitig wächst das E-Commerce-Geschäft kräftig, Walmart baut sein digitales Werbegeschäft aus und investiert Milliarden in Automatisierung, KI und schnellere Lieferketten. Der Handelsgigant verändert damit sein Geschäftsmodell zunehmend in Richtung eines technologiegetriebenen Omnichannel-Konzerns.


Drei Unternehmen, drei völlig unterschiedliche Kursreaktionen – und drei zentrale Fragen für Anleger: Kann NVIDIA seine historische KI-Rallye fortsetzen? Startet CrowdStrike dank KI und Cybersecurity in die nächste Wachstumsphase? Und bietet der Kurssturz bei Walmart eine seltene Gelegenheit zum Einstieg? In unseren aktuellen Aktienanalysen schauen wir auf Quartalszahlen, Wachstumstreiber, Ausblick, Bewertung und Charttechnik – und darauf, wo nach den jüngsten Bewegungen das attraktivste Chance-Risiko-Verhältnis liegen könnte.


NVIDIA (NVDA):


NVIDIA Aktienanalyse



Crowdstrike (CRWD):


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Walmart (WMT):


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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

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CrowdStrike 187,82 -3,70% CrowdStrike
NVIDIA Corp. 188,18 -3,82% NVIDIA Corp.
Walmart 88,81 0,84% Walmart

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