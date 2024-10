Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach einem Medienbericht über einen möglichen Zukauf in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 197 Euro belassen. Eine Übernahme des US-Softwareherstellers Altair Engineering wäre strategisch wichtig, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Technologiekonzern wäre einer der wenigen Akteure, die über genügend finanzielle Mittel verfügen, um Altair in bar zu finanzieren.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:51 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 180,20 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 9,32 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 383 863 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 9,1 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 08:00 / CET



