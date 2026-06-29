Albert Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Albert Mining ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Albert Mining die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Albert Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,19 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,29 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at