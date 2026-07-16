Alcoa Aktie

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WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065

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16.07.2026 22:34:00

Alcoa Corp. Q2 Profit Rises

(RTTNews) - Alcoa Corp. (AA) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $407 million, or $1.53 per share. This compares with $164 million, or $0.62 per share, last year.

Excluding items, Alcoa Corp. reported adjusted earnings of $562 million or $2.12 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 31.4% to $3.966 billion from $3.018 billion last year.

Alcoa Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $407 Mln. vs. $164 Mln. last year. -EPS: $1.53 vs. $0.62 last year. -Revenue: $3.966 Bln vs. $3.018 Bln last year.

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